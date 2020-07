Sat.1 holt "Promis Privat" nach "Promi BB" zurück

© Sat.1/istockphoto

Am Vorabend ist "Promis Privat" bislang kein Erfolg für Sat.1 gewesen, zwei Wiederholungen glänzten zuletzt jedoch im Nachgang zu "Promis unter Palmen". Nun meldet sich das Format bald wieder am späten Abend zurück.



29.07.2020 - 15:19 Uhr von Timo Niemeier 29.07.2020 - 15:19 Uhr

Sat.1 hat neue Folgen seiner Promi-Dokusoap "Promis Privat" angekündigt. Die neue Staffel wird ab dem 14. August immer freitags ab 23:15 Uhr zu sehen sein, damit hat das Format zumindest in den ersten Wochen "Promi Big Brother" im Rücken. Die Live-Ausgaben der Show laufen in den ersten beiden Wochen immer montags und freitags zur besten Sendezeit, in der Finalwoche zeigt man das Format täglich um 20:15 Uhr.

Von "Promis Privat" werden insgesamt fünf neue Folgen am späten Freitagabend ausgestrahlt. Zum Auftakt begleitet man unter anderem "Big Brother"-Gewinner Cedric Beidinger, "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin Claudia Obert und Ex-Dschungelcamper Chris Töpperwien.

Erstmals war "Promis unter Palmen" im November 2018 im Sat.1-Vorabendprogramm zu sehen, dort liefen die ersten zwei Staffeln aber eher schlecht als recht. Staffel zwei lag nur bei 4,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Als Sat.1 im Frühjahr jedoch zwei Best-Ofs im Anschluss an "Promis unter Palmen" zeigte, lief es richtig gut mit bis zu 17,8 Prozent Marktanteil.

