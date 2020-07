ProSieben nennt weitere Details zum neuen "FameMaker"

© ProSieben/Andre Karsai

RTL und ProSieben produzieren im Sommer jeweils eine Show, in der es um Sänger geht, die man nicht hören kann. Die ProSieben-Show hört auf den Namen "FameMaker" und wird von Tom Neuwirth moderiert - den kennen deutsche Zuschauer vor allem unter seinem Künstlernamen.



29.07.2020 - 15:39 Uhr von Timo Niemeier 29.07.2020 - 15:39 Uhr

Im Sommer 2020 liefern sich RTL und ProSieben ein kurioses Wettrennen. Anfang Juni hatte ProSieben mit "FameMaker" ein von Stefan Raab produziertes Format angekündigt, in der Kandidaten unter schalldichten Kuppeln singen und performen. Kurz darauf kündigte RTL eine deutsche Adaption des internationalen Formats "I Can See Your Voice" an - auch dort geht es um Sänger, die man nicht hört. Während es für die RTL-Show bereits einen Sendetermin gibt, ist noch unklar, wann genau "FameMaker" zu sehen sein wird.

Jetzt hat ProSieben aber weitere Details zu seiner neuen Musik-Show angekündigt. Moderiert wird "FameMaker" von Tom Neuwirth, den die deutschen Zuschauer wohl vor allem unter seinem Künstlernamen Conchita Wurst kennen. Als Neuwirth 2006 an der ORF-Castingshow "Starmania" teilnahm, tat er das ebenfalls unter seinem Geburtsnamen. In Österreich ist der Name Tom Neuwirth daher also geläufiger als in Deutschland.

Zu seinem neuen Job sagt Neuwirth: "Bei 'FameMaker' stehe ich erstmals im deutschen Fernsehen als Tom und nicht als Conchita auf der Bühne. Ich freue mich sehr, die Performer auf ihrem Weg zum Fame zu begleiten. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie sie die FameMaker und die Zuschauer verblüffen werden. Weil ich selbst den großen Auftritt liebe, weiß ich genau: Eine starke Performance lebt von ganz unterschiedlichen Ausdrucksmitteln, nicht allein von einer guten Stimme." Neben Neuwirth wird auch Viviane Geppert mit dabei sein, sie fungiert in der neuen Show als Backstage-Moderatorin.

Die Künstler treten, wie bereits beschrieben, unter einer schalldichten Kuppel auf und müssen die "FameMaker" Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan von ihren Entertainment-Qualitäten überzeugen. Ist einer der drei Promis überzeugt von dem, was er sieht, zieht er einen Hebel und die Kuppel geht nach oben. Im Finale müssen die Promis mit ihrem dann zusammengestellten Team einen möglich guten Auftritt hinlegen.

Teilen