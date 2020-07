"VOLL5ig": Rütten präsentiert neue Tele-5-Programmmarke

© Tele 5

Tele 5 führt das neue Label "VOLL5ig" ein, unter dem schon ab August alte Filme zu sehen sein sollen, die einen "eigenwilligen Retro-Charme" versprühen, aber offenbar doch zu gut sind für "SchleFaz". Präsentiert wird die Reihe von Peter Rütten.



30.07.2020 - 10:51 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2020 - 10:51 Uhr

Unter der neuen Programmmarke "VOLL5ig" wird Tele 5 künftig am Sonntagabend Filme aus den 70er, 80er und 90er Jahren ausstrahlen, die einen "eigenwilligen Retro-Charme" versprühen, so beschreibt der Sender die ausgewählten Streifen zumindest selbst. Dem Genre sind dabei aber keine Grenzen gesetzt: Es geht von Komödien über Action-Filmen bis hin zu Horror-Streifen. Präsentiert wird die neue Reihe von Peter Rütten, der bei Tele 5 gemeinsam mit Oliver Kalkofe auch die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" ("SchleFaz") präsentiert.

Los geht’s mit der neuen Reihe bereits am 2. August, dann zeigt man sonntags ab 20:15 Uhr "V - Die außerirdischen Besucher kommen" aus den 80er Jahren. Tele 5 zeigt sowohl die beiden Mini-Serien "V - Die außerirdischen Besucher" und "V - The Final Battle" am 2. und 9. August als auch die 19-teilige Serie "V - Die außerirdischen Besucher kommen zurück" ab dem 16. August.

Neben "V - Die außerirdischen Besucher kommen" können sich die Tele-5-Zuschauer bis zum 20. September im Rahmen der "VOLL5ig"-Reihe noch über Filme wie "Krull", "Red Sonja", "Explorers" oder die gesamte "Eis am Stiel"-Reihe freuen.

