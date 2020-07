Nitro zeigt "Axel & Micha" etwas später als 2019

© TVNOW / Stefanie Schumacher

In wenigen Wochen kehrt die Doku-Reihe "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" zurück ins Programm von Nitro, es geht etwas später los als im vergangenen Jahr. Damals holte das Format für den kleinen Sender gute Quoten.



30.07.2020 - 13:36 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2020 - 13:36 Uhr

Mit durchschnittlich 160.000 Zuschauer beim Gesamtpublikum und fast 2,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe ist "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg für Nitro gewesen. Nun hat der Sender die zweite Staffel in Aussicht gestellt. Zehn neue Folgen sind ab dem 23. August immer sonntags 14:20 Uhr zu sehen. Am Sendeplatz hat sich also nichts geändert. Zum Auftakt zeigt man ab 13:30 Uhr eine Doppelfolge. Die erste Staffel lief 2019 noch zwischen Juni und August, die neuen Ausgaben sind nun während einer etwas zuschauerstärkeren Jahreszeit zu sehen.

Die beiden ostdeutschen Autoschrauber nehmen sich in Etgersleben bei Magdeburg jedem noch so in die Jahre gekommenen Fahrzeug an. Sie machen selbst die ältesten Schrottkarren wieder fahrtüchtig und polieren sie auf Hochglanz. Dabei müssen sie auch immer wieder improvisieren, denn nicht immer gibt es für die alten Autos noch Ersatzteile. In den neuen Folgen wollen Axel und Micha unter anderem ein altes NSU Motorrad fit machen und auf Mallorca bauen sie für einen Gastronomen zwei Oldtimer zu Catering-Fahrzeugen um. Produziert wird das Format von Mia Media Leipzig.

Teilen