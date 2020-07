James May macht Amazon-Kochshow für Unbegabte

© Amazon.com

Mit Autos kennt sich James May bestens aus, doch nun kocht James May auch noch. In diesem Jahr bringt der Star aus "The Grand Tour" nicht nur ein Kochbuch heraus, sondern moderiert auch eine dazu passende Kochshow bei Prime Video.



30.07.2020 - 16:36 Uhr von Alexander Krei 30.07.2020 - 16:36 Uhr

Der langjährige "Top Gear"-Moderator James May bekommt eine Kochshow: Beim Amazon-Streamingdienst Prime Video, für den May schon in der Autoshow "The Grand Tour" vor der Kamera steht, soll er noch in diesem Jahr die Sendung "James May: Oh Cook" präsentieren. Die Show basiert auf seinem ersten Kochbuch, das im November in den Handel kommt, und soll zeigen, was möglich ist, wenn man kein Talent fürs Kochen und Backen hat.

Amazon verspricht "sieben kurzweilige, halbstündige Episoden", die von Plum PIctures und New Entity produziert werden. Während der Staffel wird James May einige der sechzig Rezepte ausprobieren, die er für sein Kochbuch erlernen musste. Jede der sieben Episoden dreht sich um einen bestimmten Aspekt zum Thema Kochen, darunter Pasta, Kneipenklassiker, Indische Küche, Kuchen und Braten.

