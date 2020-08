Ehemalige P7S1-Mitarbeiterinnen gründen Agentur

© Particibrand

Die beiden ehemaligen ProSiebenSat.1-Mitarbeiterinnen Kerstin Bensch und Jeannine-Denise Stuiber machen sich selbstständig und gründen die Agentur Particibrand. Den Fokus legt man auf Product Placement und Branded Content.



Klassische Werbung gibt es auf den meisten großen Streamingdiensten nicht, dafür wird dort Product Placement immer beliebter. Auch TV-Sender entdecken diese Form der Werbung immer mehr für sich. Und genau das wollen sich mit Kerstin Bensch und Jeannine-Denise nun zwei ehemalige Mitarbeiterinnen von ProSiebenSat.1 zunutze machen. Sie gründen die Agentur Particibrand und bieten dort neben Expertise im Bereich Product Placement auch Branded Content an.

So will man Kunden in diesen Bereichen beraten, übernimmt aber auch Konzeption, Planung, Steuerung, Umsetzung und Multichannel-Distribution. Darüber hinaus entwickelt man auch Specials Ads rund um Markeninszenierungen im redaktionellen Format. Außerdem kümmert man sich auch um die Verhandlung von Nutzungsrechten von Titel- und Formatlogos für PR und Werbemaßnahmen, die Auswahl und Vermittlung von Schauspielern, Moderatoren und Influencern als Markenbotschafter sowie die Markenintegrationen in Promotion-Maßnahmen von Show, Serie und Film.

Man bringe damit Markenartikler mit TV-Sendern, Streamingdiensten und Produzenten zusammen. Ziel: "Mediale Erlebnisse schaffen, die berühren, sich verbreiten und verkaufen." Firmensitz der neuen Agentur ist München. Co-Gründerin Jeannine-Denise Stuiber sagt: "Mit Product Placement und Branded Content verbinden wir Marken mit Content bzw. machen Marken zu Content – näher dran am Inhalt geht es nicht, wenn sich Marken in Szene setzen wollen".





Bei ProSiebenSat.1 haben Bensch und Stuiber schon viele Produktionen begleitet und mit Produktplatzierungen versehen, darunter unter anderem "Germany´s next Topmodel", "The Masked Singer", "The Voice of Germany", oder "The Taste". Branded Content setzten sie unter anderem für "All About You – Das Fashion Duell" um. Kerstin Bensch war bei SevenOne AdFactory für die Bereiche Product Placement und Brand Integration tätig, zuletzt als Executive Senior Consultant und stellvertretende Leitung des Bereichs. Jeannine-Denise Stuiber arbeitete bei ProSiebenSat.1 zuletzt als Operating Officer Sales. In dieser Funktion war sie die Schnittstelle zwischen der Vermarktung und den Sendern bzw. Plattformen.

Co-Gründerin Kerstin Bensch sagt: "Wir sind ein echtes Dream Team mit jeweils über 20 Jahren Markt-Erfahrung. Seit 2010 entwickeln und realisieren wir viele der erfolgreichsten Produktplatzierungen und individuellen Special Ads im deutschen Free-TV und freuen uns sehr, unsere Dienstleistung ab sofort dem gesamten deutschen Werbemarkt anbieten zu können."

