"Asphalt-Cowboy" Andreas Schubert ist gestorben

© DMAX

Der LKW-Fahrer Andreas Schubert, der seit dem Start des Formats im Jahr 2012 einer der "Asphalt-Cowboys" von DMAX war, ist im Alter von nur 42 Jahren am vergangenen Freitag gestorben.



03.08.2020 - 12:15 Uhr von Uwe Mantel 03.08.2020 - 12:15 Uhr

"Am 31.7.2020 um ca 15:45 ging deine Reise zu Ende, da wo du daheim warst, bei mir. Ich verlor meinen besten Freund, den loyalsten und geradlinigsten Menschen in meinem Leben. Für uns, Familie u Freunde steht die Welt still." Mit diesen Worten überbrachte Kerstin Schubert auf Facebook die Nachricht vom Tod ihres Mannes Andreas Schubert, der schon seit dem Start im Jahr 2012 fester Bestandteil des DMAX-Formats "Asphalt-Cowboys" war. Schubert starb im Alter von nur 42 Jahren an einem Herzinfarkt.

"Das gesamte Team von DMAX trauert um Andreas Schubert, der am Freitag, den 31. Juli 2020 unerwartet im Alter von 42 Jahren verstorben ist", erklärte der Sender. "Unser Mitgefühl gehört seiner Familie sowie seinen Angehörigen. Seit Staffel 1 der DMAX-Produktion 'Asphalt-Cowboys' war Andreas ein geschätztes Mitglied der DMAX-Familie. Wir werden ihn für immer in Erinnerung behalten."

Auch für die im Herbst anlaufende zehnte Staffel der "Asphalt-Cowboys" stand Schubert noch vor der Kamera, dann wird er also noch einmal auf dem Bildschirm zu sehen sein. Derzeit prüfe man, wie man "Schubi" im Rahmen der Ausstrahlung der neuen Folgen auch on air würdigen könne, so ein Sendersprecher.

Teilen