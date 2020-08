ZDF holt seine Vorabend-Serien im September zurück

© ZDF/Martin Rottenkolber

Im September kehrt wieder etwas mehr Frische ins ZDF-Programm, dann holt man nämlich einige Vorabendserien mit neuen Staffeln zurück. Bei "SOKO Köln" meldet sich eine neue Hauptkommissarin zum Dienst.



03.08.2020 - 19:29 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2020 - 19:29 Uhr

Das ZDF hat angekündigt, seine Vorabend-Serien im September mit neuen Folgen zurückzuholen. Fans von "SOKO Köln" (Foto oben) sollten sich daher schon einmal Dienstag, den 22. September rot im Kalender eintragen - dann startet nämlich die neue Staffel. In den neuen Folgen wird Diana Staehly, die die Chefin Anna Maiwald spielte, nicht mehr zu sehen sein. Statt ihr spielt künftig Sonja Baum als Hauptkommissarin Helena Jung in der Serie mit. Das erste Aufeinandertreffen mit ihrem Team läuft allerdings anders als geplant, als die neue Chefin im Biergarten scheinbar erschossen wird.

Und auch am Montag, Mittwoch und Freitag der genannten Woche stehen wieder neue Folgen an, in der Woche davor endet die Wiederholungsschleife von "SOKO München", "SOKO Wismar" und "SOKO Kitzbühel". Vor allem der Start der neuen "SOKO München"-Staffel dürfte spannend werden, schließlich ist es die letzte. Bereits vor rund einem Jahr hatte das ZDF angekündigt, die Mütter aller "SOKO"-Serien bald einzustellen (DWDL.de berichtete).

Am Donnerstag, den 17. September, enden zudem die Re-Runs von "Notruf Hafenkante" um 19:25 Uhr, die Serie wird sich eine Woche später voraussichtlich mit neuen Folgen zurückmelden. Am Freitag, den 18. September, holt das ZDF zudem "Bettys Diagnose" ab 19:25 Uhr zurück, hier hat man insgesamt 26 neue Folgen in petto.

