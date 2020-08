Trotz Corona: "Prince Charming" geht noch 2020 weiter

© TVNOW / Arya Shirazi

TVNow und Vox haben mit Alexander Schäfer ihren zweiten "Prince Charming" gefunden - und bestätigen, dass es trotz Corona noch in diesem Jahr neue Folgen zu sehen geben soll. Diesmal will auch Vox nicht so lange warten.



04.08.2020 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 04.08.2020 - 09:55 Uhr

Mit "Prince Charming" bereicherte TVNow das Dating-Genre im vergangenen Jahr um eine schwule Variante - und konnte sich damit überraschend nicht nur einen Grimme-Preis sichern, sondern auch noch eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis einheimsen. Dass es eine zweite Staffel geben würde, stand schon davor fest - und nun nimmt sie auch konkrete Formen an. Mit Alexander Schäfer hat man nun den neuen "Prince Charming" gefunden.

In der zweiten Staffel sollen also 20 Single-Männer um den 29-jährigen Marketing-Manager aus Frankfurt kämpfen - sofern sie nicht direkt unter den eigentlichen Konkurrenten ein passenderes "Match" für sich finden. "Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt'. Es wird bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlernen werde."

Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen wird man die zweite Staffel noch in diesem Jahr produzieren und auf Sendungen bringen. Dabei sollen die neuen Folgen nicht nur bei TVNow noch im Herbst zu sehen sein, sondern auch bei Vox. Vox hatte sich mit der Free-TV-Ausstrahlung der ersten Staffel noch deutlich mehr Zeit gelassen und die Folgen erst im Frühjahr gemeinsam mit "First Dates Hotel" ausgestrahlt.

