ProSieben stellt den Wald in Mittelpunkt von grüner Woche

Nachdem man sich unter anderem schon mit den Ozeanen, Eis und Bienen beschäftigt hat, rückt im Rahmen der diesjährigen Green Seven Week der Wald in den Mittelpunkt. ProSieben zeigt seine grüne Woche im September.



04.08.2020 - 11:35 Uhr von Timo Niemeier 04.08.2020 - 11:35 Uhr

Die diesjährige Green Seven Week wird zwischen dem 21. und 27. September bei ProSieben stattfinden, das hat der Sender nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Es ist die bereits zwölfte Green Seven Week, ProSieben beschäftigt sich darin immer eine Woche lang mit grünen Themen. Nachdem in den vergangenen Jahren die Ozeane, das Eis, Wasser oder die Bienen im Mittelpunkt standen, ist es 2020 der Wald.

ProSieben greift damit in seiner grünen Woche ein aktuelles Thema auf. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Schlagzeilen rund um Waldbrände - egal ob in Australien, Brandenburg, Kalifornien oder im Amazonas. Waldbrände sind ein globales Thema - und dem will man nun Rechnung tragen. So geht man unter anderem der Frage nach, was es für den Planeten bedeutet, wenn Wälder auf der ganzen Welt brennen und weshalb die Brände scheinbar immer stärker werden.

Mittelpunkt der Green Seven Week ist die Reportage "Unser Wald brennt", die ProSieben am 21. September zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlt. Stefan Gödde und Thore Schölermann suchen darin mit Experten nach Lösungen, wie wir den Wald retten können – in Deutschland und auf der ganzen Welt. Bei "taff" und "Galileo" soll es in der Woche zudem verschiedene Beiträge rund um das Thema Wald zu sehen geben.

Stefan Gödde sagt: "Waldbrände und allgemeiner Waldverlust sind eine ökologische Katastrophe, deren Ausmaß wir noch gar nicht überblicken können. Es geht nicht nur darum, dass Wald-Bewohner ihren Lebensraum verlieren. Die Folgen betreffen uns alle, denn die Lunge unserer Erde ist in großer Gefahr." Und Thore Schölermann ergänzt: "Ich muss dabei sein! Als Naturfreund und Waldbesitzer sehe ich die dramatischen Folgen immer häufiger auftretender Dürre. Und während wir auf die Waldbrände in Australien und Kalifornien schauen, wissen viele gar nicht, dass es direkt vor unserer Tür brennt. Unsere Wälder sind nicht krank, sie sind ein Intensivpatient. Es wird Zeit, das anhaltende Waldsterben und seine Folgen stärker in den Fokus zu rücken und Lösungen für dieses ökologische Problem zu finden."

