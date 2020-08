Disney Channel veranstaltet "Phineas und Ferb"-Tag

© Disney

"Phineas und Ferb" sind ohnehin schon ein wichtiger Bestandteil des Programms des Disney Channels. Für Ende August hat man nun eine Marathon-Programmierung angekündigt. Auch ein Film zur Serie wird dann veröffentlicht.



04.08.2020 - 12:23 Uhr von Timo Niemeier 04.08.2020 - 12:23 Uhr

Der Disney Channel hat für den 29. August einen "Phineas und Ferb"-Tag angekündigt, den gesamten Samstag über zeigt man Folgen der Zeichentrickserie. Der Disney Channel begeht mit der Marathon-Programmierung den Abschluss des Ferienprogramms. "Phineas und Ferb" sind auch über die Sonderprogrammierung hinaus wichtiger Bestandteil des Programms, so läuft die Serie derzeit vormittags, mittags und auch am späten Nachmittag.

Erst vor wenigen Tag veranstaltete der Disney Channel einen "Willkommen in Gravity Falls"-Marathon und erzielte damit sehr gute Quoten (DWDL.de berichtete). In Sachen "Phineas und Ferb" gibt es auch noch andere News: So wird der Film "Phineas und Ferb – Der Film: Candace gegen das Universum" ab dem 28. August auf der Streamingplattform Disney+ verfügbar gemacht. Der Streifen ist eine Eigenproduktion von Disney+.

