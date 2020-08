Angebot mit Preisvorteil: Waipu.tv kooperiert mit Netflix

© Netflix, waipu.tv

Netflix setzt weiterhin auf Vertriebskooperationen und macht nun auch gemeinsame Sache mit dem TV-Streaming-Dienst waipu.tv. Dessen "Perfect"-Paket und ein Netflix-Abo lassen sich künftig kombinieren.



11.08.2020

Netflix hat einen weiteren Partner für eine Vertriebskooperation gewonnen: Den IPTV-Anbieter waipu.tv. Ab sofort bietet waipu.tv das neue "Perfect Plus"-Paket an, das neben dem bisherigen "Perfect"-Paket des Anbieters auch ein Netflix-Abo umfasst. Wer sich dafür entscheidet, spart gegenüber der Einzelbuchung knapp 1,50 Euro - zumindest so lange der "Einführungspreis" gilt, der 16,49 Euro beträgt. Einzeln schlägt das "Perfect"-Paket, das 131 Sender größtenteils in HD umfasst, mit 9,99 Euro, das Basic-Abo von Netflix mit 7,99 Euro zu Buche - bzw. aktuell durch die gesenkte Mehrwertsteuer etwas weniger.

Auch die höherwertigen Netflix-Abos Standard und Premium lassen sich mit dem Perfect-Paket kombinieren, wodurch der Kombi-Preis entsprechend ansteigt. Die komplette Bezahlung wird dann über waipu.tv abgewickelt, an Netflix direkt wird also keine Zahlung mehr fällig. Auch laufende Netflix-Abos lassen sich in das "Perfect Plus"-Paket von waipu.tv integrieren. Eine Integration von Netflix in die Benutzeroberfläche von waipu.tv ist damit nicht verbunden, Netflix lässt sich weiterhin über die diversen Netflix-Apps oder über den Webbrowser nutzen.

"Live TV in Kombination mit Netflix gehört inzwischen zur täglichen Unterhaltung für Millionen Zuschauer in Deutschland, gerade auch im Segment der Cord Cutter. Die Kombination von waipu.tv und Netflix erfüllt einen vielfach geäußerten Kundenwunsch. Mit unserem Angebot erhalten Nutzer nun erstmals eine komplette Entertainmentlösung. HD-Fernsehen und Netflix zum Preis eines SD-Kabelanschlusses", sagt Christoph Bellmer, CEO und Vorstandsvorsitzender der Exaring AG.

"Wir freuen uns sehr über die strategische Kooperation", erklärt Rene Rummel-Mergeryan, Director Business Development von Netflix: "Beide Unternehmen haben das Ziel, dem Kunden möglichst einfach Zugang zu erstklassiger Unterhaltung zu einem fairen Preis zu bieten. Dank unserer Partnerschaft mit der Freenet Gruppe und waipu.tv als Anbieter von innovativen IPTV haben Kunden nun noch bequemer und preiswerter Zugriff auf spannende Serien wie ‚Dark‘, ‚How To Sell Drugs Online Fast‘, ‚Warrior Nun‘ oder Filme wie ‚The Old Guard‘.

