TVNow-Datingshow "Ex on the Beach" startet im September

Noch mehr Liebe und Drama am Strand verspricht das neue TVNow-Format "Ex on the Beach", das ab September zu sehen sein wird. Das britische Orginal bringt es inzwischen bereits auf elf Staffeln. Auch RTL plant eine Ausstrahlung der Show.



05.08.2020 - 13:42 Uhr von Alexander Krei 05.08.2020 - 13:42 Uhr

An Realityshows herrscht bei TVNow kein Mangel - und der Streamingdienst ist gewillt, das Genre noch weiter auszubauen. Schon in wenigen Wochen gibt es mit "Ex on the Beach" den nächsten Neustart zu sehen. TVNow zeigt insgesamt zwölf Folgen der Love-Reality ab dem 1. September jeweils dienstags. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es "Ex on the Beach" auch zu RTL ins Free-TV schaffen.





In der neuen Sendung zieht eine "Gruppe von heißen Singles", wie RTL die Kandidaten nennt, in eine Strandvilla - darunter auch diverse Reality-Sterchen. Was nach einem entspannten Kennenlernen klingt, soll jedoch zu "Dramen und Eifersuchtsszenen im Paradies" führen, denn nach und nach halten auch die Ex-Partner der Kandidaten Einzug. Einige von ihnen wollen Rache, andere wiederum die alte Liebe neu entfachen.

Neu ist die Idee nicht, denn "Ex on the Beach" ist eine Adaption der gleichnamigen Show aus Großbritannien, die bereits seit 2014 bei MTV läuft und es inzwischen auf elf Staffeln bringt. Produziert wird die deutsche Version von RTL Studios, Lizenzgeber ist ViacomCBS International Studios.

