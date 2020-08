Sky ehrt Mario Adorf und zeigt mehr als 20 seiner Filme

© Sky

Schauspieler Mario Adorf feiert bald seinen 90. Geburtstag. Sky nimmt anlässlich dessen im September einige seiner Filme ins Programm und zeigt sie bei Sky Cinema Classics.



05.08.2020 - 16:08 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2020 - 16:08 Uhr

Am 8. September wird Mario Adorf 90 Jahre alt. Sky nimmt das zum Anlass für eine Sonderprogrammierung zwischen dem 5. und 10. September, in dieser Zeit wird man auf Sky Cinema Classics mehr als 20 Streifen ausstrahlen, in denen Adorf mitgespielt hat. Mit dabei sind sein preisgekrönter Auftritt in "Nachts, wenn der Teufel kam" sowie die Klassiker "Lola" von Rainer Werner Fassbinder, "Das Mädchen Rosemarie" von Rolf Thiele und der Dreiteiler "08/15".

Seinen Durchbruch schaffte der 1930 in Zürich geborene Adorf 1957 mit seiner Darstellung des psychopathischen Frauenmörders in "Nachts, wenn der Teufel kam". Auch in den vielen Jahren danach spielte Adorf oft die Bösewichte in Filmen, etwa in "Winnetou I" oder "Fahrt zur Hölle, ihr Halunken". Im weiteren Verlauf seiner Karriere übernahm Adorf aber auch andere Rollen, etwa die als mächtiger Baulöwe in "Lola".

