Vox zeigt ab September neue Folgen von "The Good Doctor"

Noch bis Ende August strahlt Vox mittwochs neue Folgen von "Outlander" aus, im September meldet sich "The Good Doctor" zurück. Dann kehrt auch "Chicago Med" zurück. Und auch in Sachen "New Amsterdam" wagt Vox den nächsten Anlauf



05.08.2020 - 16:49 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2020 - 16:49 Uhr

Vox hat einen Ausblick auf den weiteren Fahrplan am Serien-Mittwoch gegeben. Am 2. September meldet sich dort um 20:15 Uhr "The Good Doctor" mit zwei Folgen zurück, Vox startet zur besten Sendezeit mit der Ausstrahlung der dritten Staffel, die bis März in den USA bei ABC lief. Bei Vox wird man hoffen, den Abwärtstrend stoppen zu können. Nach starken 9,6 Prozent Marktanteil in Staffel eins, waren für den zweiten Durchlauf nur noch 6,1 Prozent Marktanteil drin - Tendenz eher fallend.

Im Anschluss an die neuen "Good Doctor"-Folgen meldet sich um 22:15 Uhr "Chicago Med" mit neuen Folgen zurück, hier startet man mit der ersten Episode der fünften Staffel. Die vierte Staffel kam im vergangenen Jahr nur noch auf 4,8 Prozent Marktanteil, zum Staffelfinale waren sogar nur 2,6 Prozent drin. Auch hier wird man also hoffen müssen, dass wieder einige Zuschauer zurückkehren werden.

Daumen Drücken heißt es auch in Sachen "New Amsterdam". Vox zeigte die ersten 12 Folgen von Staffel eins im März und April 2019. Mitte März dieses Jahres setzte man die Serie dann um 22 Uhr in Doppelfolgen fort, schmiss sie aber nach nur einer Woche aus dem Programm, weil sie im Corona-Lockdown-Programm völlig unterging und teilweise nicht einmal 2,0 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Nun startet man mit Folge 15 aus Staffel eins, die um kurz nach 23 Uhr zu sehen sein wird. Insgesamt umfasst die Staffel 22 Folgen, eine zweite Staffel mit 18 Episoden ist in den USA bereits zu sehen gewesen.





"The Good Doctor" ersetzt künftig "Outlander" am Mittwochabend, diese Serie wird noch bis Ende August auf dem Sendeplatz zu sehen sein. In dieser Woche startet am späten Mittwochabend zudem die zweite "Big Little Lies"-Staffel - auch diese wird bis Ende August ausgestrahlt und macht danach Platz für "Chicago Med" und "New Amsterdam".

