TNT zeigt Ridley-Scott-Serie, Fox bringt "Strike Back" zu Ende

© Turner / Warner Bros.

Schon Mitte September bringt TNT Serie "Raised by Wolves", produziert und inszeniert von Ridley Scott, kurz nach US-Start nach Deutschland. Fox hat unterdessen die finale Staffel der Serie "Strike Back" für Ende Oktober angekündigt.



06.08.2020 - 17:42 Uhr von Uwe Mantel 06.08.2020 - 17:42 Uhr

Schon gut zwei Wochen nach der US-Premiere findet das Science-Fiction-Epos "Raised by Wolves" von Ridley Scott den Weg nach Deutschland: TNT Serie zeigt die zehn Episoden der HBO-Max-Serie immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Sie stehen sowohl im Originalton als auch in der deutschen Synchronfassung zur Verfügung. Für die Serie übernahm Ridley Scott erstmals seit mehr als 50 Jahren die Regie für eine Fernsehserie und inszenierte die ersten beiden Folgen. Sein Sohn zeichnet als Regisseur für drei weitere Episoden verantwortlich.

Und darum geht's: Verheerende Kriege haben die Erde im 22. Jahrhundert nahezu vollständig zerstört und für Menschen unbewohnbar gemacht. Ihre letzte Hoffnung liegt auf einem mysteriösen, weit entfernten Planeten. Zwei Androiden sollen dort eine Gruppe Kinder aufziehen und mit ihnen die Menschheit neu aufbauen. Doch als weitere Überlebende auf dem unwirtlichen Planeten landen, bedrohen alte Konflikte und unterschiedliche Ideologien die junge Kolonie. Bald müssen die Androiden erkennen, dass Glaubensvorstellungen von Menschen nur schwer zu kontrollieren sind.

Unterdessen hat Fox die Ausstrahlung für die finale siebte Staffel ab dem 26. Oktober immer montags um 21 Uhr angekündigt, ebenfalls wahlweise im Originalton oder in deutscher Synchronfassung. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des ehemaligen SAS-Soldaten Chris Ryan und handelt von den Mitgliedern einer fiktiven Spezialeinheit, die bei riskanten Einsätzen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus immer wieder Kopf und Kragen riskieren.

In der finalen Staffel von "Strike Back" steht die Anti-Terror-Einheit Section 20 vor ihrer bislang größten Herausforderung. Wiedervereint wird das Team auf eine Mission in den Kosovo geschickt, um eine entführte Biochemikerin aus den Fängen der albanischen Mafia zu befreien. Was als routinemäßige Geiselbefreiung beginnt, weitet sich schnell zu einer weltweiten Jagd auf eine gestohlene russische Geheimwaffe aus. Dabei bekommt es die Einheit nicht nur mit zwei international vernetzten Terrorführern und den mit ihnen verbündeten Mafiaclans zu tun. Bald hegt Section 20 Kommandeur Colonel Alexander Coltrane außerdem den Verdacht, dass seine Vorgesetzten von MI6 und CIA ein doppeltes Spiel spielen und offenbar bereit sind, Section 20 zur Erreichung ihrer Ziele zu opfern.

Teilen