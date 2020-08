Was nun, RTL? ITV verlegt das Dschungelcamp nach UK

© MG RTL D

ITV hat sich lange Zeit gelassen und nun entschieden: "I‘m a celebrity – Get me out of here" wird in diesem Jahr nicht in Australien, sondern im eigenen Land produziert. Das stellt auch RTL vor Probleme: Dort nutzte man bislang stets das britische Set.



Gerüchte machten schon in den letzten Wochen die Runde, nun hat ITV die Entscheidung gefällt, auf die man auch in Köln mit Spannung gewartet hat: Die Briten werden "I‘m a celebrity – Get me out of here" in diesem Jahr erstmals nicht in Australien produzieren. Aufgrund der Corona-Pandemie verlegt man die 20. Staffel stattdessen raus aus dem Dschungel und rein in eine Schloss-Ruine in Großbritannien.

Gleich bleibt, dass Ant & Dec die tägliche Liveshow moderieren und dass die Promis täglich eine Prüfung absolvieren müssen, um Sterne und damit das Essen für die ganze Gruppe zu erspielen. "Unsere Prominenten werden wahrscheinlich ihre Shorts gegen Thermo-Unterwäsche tauschen müssen, aber sie können sich trotzdem auf eine Grundnahrung aus Reis und Bohnen und jede Menge Nervenkitzel und Überraschungen auf dem Weg dorthin freuen", sagt Richard Cowles, Director Entertainment bei ITV Studios.

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Show wieder in Australien produzieren zu können. Obwohl wir viele verschiedene Optionen geprüft haben, wurde zuletzt aber klar, dass es aufgrund der Corona-Pandemie einfach nicht möglich sein wird, dorthin zu reisen und die Sendung dort zu machen." Man werde aber sicherstellen, dass die Tonalität und das Gefühl der Show auch bei der notgedrungen britischen Version unverändert erhalten blieben.

Die Entscheidung der Briten stellt nun hierzulande auch RTL vor die Frage, wie man selbst mit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" umgehen will. RTL hat zwar angekündigt, dass man die Sendung produzieren will, den Ort allerdings noch offen gelassen. Im Interview mit DWDL.de erklärte RTL-Chef Jörg Graf schon Anfang Juni, wie stark man von der ITV-Entscheidung abhängt: "Die Briten haben das Camp und das gesamte Areal inklusive der Produktionsstätten vor Ort von ITV Studios bauen lassen. Wenn das britische Dschungelcamp im Herbst gedreht wird, bleibt danach alles stehen, es bleiben auch Leute von ITV dort und wir ziehen ein. Dann ist es so, dass wir ja auch bei den Spielen oft auf das zurückgreifen, was die Briten einige Wochen vorher genutzt haben. Nur in dieser intensiven Synergie hat das Projekt bislang geklappt."

Diese Synergien wird es also in Australien in diesem Jahr definitiv nicht geben. Was als nun? Auf Nachfrage von DWDL.de heißt es von RTL: "Wir werden alles dafür geben, im Januar mit 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wieder On-Air zu sein, in welcher Form auch immer. Wir stellen uns der Corona-bedingten Challenge und prüfen derzeit sehr gewissenhaft, ob wir wieder in das bewährte australische Dschungelcamp gehen können. Gleichzeitig denken wir auch über passende Alternativen für die 15. Staffel nach."

Gerade in diesen Zeiten, in denen den Sendern auch Werbeeinnahmen in erheblichem Ausmaß weggebrochen sind, dürfte es wirtschaftlich schwer darstellbar sein, ohne die Briten in Australien zu produzieren - dass man die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie kaum voraussehen kann, kommt noch dazu. Bei anderen Formaten zeigte man sich bei RTL schon kreativ bei der Standortsuche. So hat man sein "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr kurzerhand aus Portugal nach Bocholt verlegt. Im Falle von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" ist die Location-Suche aber etwas schwieriger. Man darf also gespannt sein, ob man nun 2021 auch hier erstmals keinen neuen König oder Königin des Dschungels, sondern vielleicht erstmals eine Königin oder einen König des Schlosses suchen wird.

