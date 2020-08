RTL schiebt Hitze-Special vor die Fußball-Übertragung

© RTL

Sie gehören dazu wie die Sonne zum Sommer: Sondersendungen zum Thema Hitze in Deutschland. Am Montagabend wird RTL um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" dazu zeigen. Dadurch verkürzt sich die Fußball-Vorberichterstattung ein wenig.



10.08.2020 - 11:52 Uhr von Uwe Mantel 10.08.2020 - 11:52 Uhr

RTL hat für den heutigen Montagabend eine kurzfristige Programmänderung angekündigt und wird um 20:15 Uhr zunächst ein "RTL Aktuell Spezial" mit dem Titel "Heiß, heißer, Deutschland" zeigen. Angesichts tropischer Temperaturen, überfüllter Strände, Badeanstalten und Seen am Wochenende, dürrer Böden und den weiter geltenden Corona-Bestimmungen will Maik Meuser mit Reportern der Frage nachgehen, wie die Menschen, die Politik und insbesondere auch Betroffene aus Land- und Forstwirte mit den Bedingungen um? Zu Gast im Studio wird auch RTL-Chefmeteorologe Christian Häckl sein.

Die Sondersendung am heutigen Montag bietet sich an, weil RTL im Anschluss ohnehin live auf Sendung geht und die Vorberichterstattung zur Europa-League dadurch einfach ein wenig gekürzt werden muss. Laura Wontorra übernimmt dementsprechend erst ab 20:30 Uhr live vom "KM 698 Cologne Beach Club" gemeinsam mit dem Experten Roman Weidenfeller. Anpfiff für das Viertelfinal-K.O.-Spiel zwischen Inter Mailand und Bayer Leverkusen ist dann um 21 Uhr.

