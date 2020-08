Fox zeigt australische Crime-Serie "The Gloaming"

© obs/Fox

Mitte Oktober feiert die australische Serie "The Gloaming" ihre Deutschland-Premiere. Die zentrale Frage ist darin nicht, wer den Mord begangen hat, sondern warum. Die Hauptrollen spielen Emma Booth und Ewen Leslie



11.08.2020 - 13:47 Uhr von Uwe Mantel 11.08.2020 - 13:47 Uhr

Ein brutaler Mord an einer Frau, ein ungleiches Ermitterlduo mit gemeinsamer Vergangenheit: Die Zutaten für die australische Krimiserie "The Gloaming" sind nicht ungewöhnlich - anders als in klassischen Krimis geht es aber nicht darum, den Täter zu finden. Der ist den Zuschauern nämlich ziemlich schnell bekannt. Die Spannung bezieht die Serie vielmehr daraus, dass das "Warum" Stück für Stück aufgeklärt wird. Wie ein roter Faden zieht sich dabei durch die auf der australischen Insel Tasmanien spielende Story, dass die Wunden eines ungesühnten Unrechts nicht verschwinden - egal wie viel Zeit vergangen ist.

Mit jedem Schritt, den die Ermittler Molly McGee (Emma Booth) und Alex O'Connell (Ewen Leslie) weiter vorankommen, werden weitere Details über die Hintergründe enthüllt, die zu den grauenhaften Verbrechen führten. Einige reichen weit zurück in die gewalttätige Vergangenheit Australiens, das über achtzig Jahre lang eine britische Strafkolonie war. Als Regisseure zeichnen u.a. Michael Rymer ("Battlestar Galactica") und Greg McLean ("Wolf Creek") verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Vicki Madden. Fox zeigt die achtteilige Serie ab dem 14. Oktober immer mittwochs um 21 Uhr.

