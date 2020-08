am 11.08.2020 - 23:28 Uhr

Ohne Zweifel zählt 20th Century Fox zu den bekanntesten Marken der Unterhaltungsbranche, doch nun gehört der legendäre Name der Vergangenheit an. Wie der Disney-Konzern angekündigt hat, hört das Fernsehstudio 20th Century Fox Television fortan auf den Namen 20th Television. Zuvor war bereits die Filmmarke 20th Centruy Fox in 20th Century Studios umbenannt worden.

Das bekannte Logo, in dem die Elemente 20th Television zwischen den Scheinwerfern gestapelt sind, bleibt aber auch künftig in seiner Grundform erhalten. Ab Herbst sollen das neue Logo und die veränderten Grafiken in neuen Folgen bekannter Serien wie den "Simpsons" auch für die TV-Zuschauer auf der ganzen Welt sichtbar werden.

Die Streichung von Fox im Namen war nach der Übernahme durch Disney vor zwei Jahren erwartet worden. Bereits im Zuge des milliardenschweren Deals wurde vereinbart, auf die Nennung von Fox zu verzichten, um keinerlei Verwirrung zu stiften, schließlich sind Unternehmenssparten wie Fox Entertainment, Fox Sports oder Fox News auch heute noch Teil der Fox Corporation - und haben daher auch nichts mit Disney zu tun.

Derweil wird Disney auch seine anderen Fernsehstudios mit neuen Namen versehen. So sollen ABC Studios und ABC Signature Studios in ABC Signature umgetauft werden, Fox 21 Television Studios wird zu Touchstone Television - hier wird also ein altbekannter Markenname reaktiviert.