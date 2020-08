Zu den Show-Neustarts, die RTL für die neue Saison angekündigt hat, zählt mit "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" auch eine Sendung, die sich zumindest ein Stück weit an "The Masked Singer" orientiert. Anders als in der erfolgreichen ProSieben-Show verstecken sich die prominenten Kandidaten jedoch hinter den Masken weltbekannter Sängerinnen und Sänger - mit Hilfe einer Special-Effects-Maske sowie einem professionellen Coaching für Mimik, Gestik, Gesang und Tanz versuchen sie, den Originalen möglichst nahe zu kommen.





Nun steht fest, wann die neue Sendung laufen wird: RTL zeigt vier Ausgaben von "Big Performance" ab dem 12. September jeweils samstags um 20:15 Uhr. Das ist insofern bemerkenswert, weil sich dadurch der Start der neuen "Supertalent"-Staffel bis in den Oktober verschieben wird. In den vergangenen Jahren hatte der Sender seine erfolgreiche Castingshow jeweils noch Mitte September an den Start gebracht. Nun geht RTL also mit dem von Brainpool produzierten Format in die Saison.

Doch nicht nur der Sendetermin von "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" ist inzwischen bekannt - auch die Besetzung des prominenten Ratepanels steht fest: Für die neue Sendung hat RTL Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer gewinnen können, die allesamt eine gewisse Jury-Erfahrung mitbringen. "Ich habe bestimmt 400 Namen deutscher Promis gegoogelt", lässt sich etwa Michelle Hunziker zitieren. Und Guido Maria Kretschmer verspricht: "Das ist eine wunderbare Show. Perfektes Entertainment."





Das Clou des Konzepts: Jeder Auftritt beginnt damit, dass die Prominenten Playback singen. Erst im Laufe des Songs wechselt die Performance in den Live-Gesang. Dadurch und durch Einspielfilme über die Maskierten wird das Ratespiel weiter angeheizt. In drei Shows performen vier Prominente jeweils zwei Songs. Das Studiopublikum wählt, wer seinen Star am besten verkörpert hat, das Jurypanel entscheidet zwischen den beiden Letztplatzierten, wer von ihnen ausscheidet und seine wahre Identität enthüllen muss.

Für den Prominenten, der die Show verlassen muss, rückt in der nächsten Show ein neuer Star in neuer Maske nach. Im Finale kämpfen die drei verbliebenen Sängerinnen und Sänger schließlich um den Sieg.