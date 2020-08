Am Donnerstag trifft RB Leipzig im Viertelfinale der Champions League auf Atlético Madrid, einen Tag später muss der FC Bayern München gegen den FC Barcelona ran - es ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass mindestens eine deutsche Mannschaft im Finale vertreten sein wird. Sollte dem so sein, wird das Spiel auch im Free-TV zu sehen sein.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich das ZDF mit der UEFA und den Rechtehaltern Sky und DAZN zum Start des Champions-League-Finalturniers darauf verständigt, dass der Mainzer Sender am Sonntag, den 23. August ein Finale mit deutscher Beteiligung übertragen wird. Sollte keine deutsche Mannschaft im Finale stehen, gibt es das Spiel ausschließlich bei Sky und DAZN zu sehen. In dieser Konstellation habe keine Einigung erzielt werden können, so das ZDF.

Unklarheit herrscht dagegen weiterhin mit Blick auf die Zusammenfassungen am späten Mittwochabend, an denen das ZDF interessiert ist. Zwar berichtet die "Sportbild" erst kürzlich wieder, dass die Mainzer künftig die Highlights zeigen wollen. Doch offiziell gab es von Seiten des ZDF noch keine Bestätigung.