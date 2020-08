am 12.08.2020 - 16:18 Uhr

Nachdem Vox gerade erst mit seiner XXL-Dokumentation über Menschen mit Downsyndrom gute Quoten erzielen konnte, legt der Sender noch in diesem Monat einen weiteren Vierstünder am Samstagabend nach. Darin befasst sich Vox jedoch weniger mit Einzelschicksalen als vielmehr mit einem Musik-Genre: Es geht um den deutschen Schlager.

Unter dem Titel "Schlager ist mein Leben" will sich Vox am Samstag, den 29. August um 20:15 Uhr mit dem Phänomen beschäftigen, dass die Zahl der Fans - vor allem der jüngeren - immer größer wird. "Von Vorurteilen gegenüber deutschem Liedgut ist längst keine Rede mehr, denn mit den angestaubten Klassikern aus den 70ern hat der aktuelle Schlager nichts mehr zu tun", so der Sender. Tatsächlich erreichen auch Schlagershows im Fernsehen längst vermehrt ein jüngeres Publikum als noch vor einigen Jahren.

In "Schlager ist mein Leben" begleitet Vox nun unter anderem Andrea Berg bei den Vorbereitungen zu einem ihrer "Heimspielkonzerte" in ihrem Wohnort Aspach. Für die von Maxi Media produzierte Doku wurde auch mit weiteren Größen der Branche gesprochen: So kommen außerdem Roland Kaiser, Howard Carpendale, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Matthias Reim, Kristina Bach, Maite Kelly, Wolfgang Petry, Mary Roos und Michelle zu Wort.





Ursprünglich wollte Vox an diesem Abend übrigens auf den Spielfilm "Bad Neighbors 2" setzen. Dieser entfällt zugunsten der Schlager-Doku jedoch ebenso wie zwei Folgen der ohnehin oft wiederholten True-Crime-Doku "Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin".