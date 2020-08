Vox bleibt sich samstags im Vorabendprogramm treu und setzt demnächst auf ein neues Tier-Format. Ab dem 5. September zeigt der Privatsender insgesamt sechs Folgen der neuen Doku-Reihe "Die Katzen-Kita", hinter der die Produktionsfirma Docma TV steht. Sie übernimmt den Sendeplatz um 19:05 Uhr von der ebenfalls neuen Sendung "Das geheime Leben unserer Haustiere", die seit dem vergangenen Wochenende im Programm ist.

In dem Neustart wird die schon aus zahlreichen Vox-Formaten bekannte Katzenexpertin Birga Dexel die weltweit erste Katzen-Kita eröffnen. Eine Gruppe aus zehn zuckersüßen Katzenjungen darf tageweise in eine speziell für sie eingerichtete "Kittentagesstätte" einziehen und lernt hier alles für ein "ausgeglichenes, friedliches Leben" bei ihren Besitzern, so der Sender über das Format.

So müssen sich Drexel unter ihr Co-Trainer Dirk Brandt unter anderem um die Angstkatze Cora kümmern, die in einem "Animal-Hording-Haushalt" in einem Blumentopf geboren wurde. In einer zugemüllten und verwahrlosten Wohnung in Berlin lebten insgesamt 81 Katzen. Tierschützer retteten die Tiere - auf diese Weise kam Cora im Alter von 16 Tagen zusammen mit ihrem Muttertier ins Tierheim Falkensee, wo sie sich seither nicht mehr aus ihrer Schutzhöhle heraustraut.