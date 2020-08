Während ITV in Großbritannien zuletzt auf die Datingshow "Love Island" vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie verzichtete, stand für RTLzwei schon lange fest, dass man die Produktion durchführen will - die Frage war nur, ob man die übliche Location auf Mallorca nutzen kann. Zwischenzeitlich war auch ein Ausweichen nach Karlsruhe in Betracht gezogen worden. Seit vergangener Woche steht nun aber fest, dass man gemeinsam mit ITV Studios Germany die Produktion auf Mallorca durchziehen wird. Und nun ist auch der Sendetermin offiziell: Am 31. August geht's los.

Zum Auftakt setzt man wie auch in den letzten Jahren auf eine Primetimeshow, die weiteren Ausgaben sind dann um 22:15 Uhr zu sehen. Auch am Rhythmus ändert sich nichts: Die Show läuft jeden Tag mit Ausnahme des Samstagabends. Die Staffel erstreckt sich wieder über vier Wochen, das Finale ist für den 28. September angesetzt. Und auch die sonstigen Rahmendaten bleiben gleich: Jana Ina Zarrella moderiert die Paarungszeremonien, dem siegreichen Pärchen winken am Ende 50.000 Euro.

Für die Singles, die sich im Vorfeld in Quarantäne begeben müssen, gibt's dabei von Anfang an wieder ein Ziel: Sich schnell zu einem Couple zusammenzufinden. Denn wer keinen Partner hat, fliegt aus der Show. Damit sich keiner in seiner TV-"Beziehung" gemütlich einrichten kann, kommen regelmäßig neue Singles in die Sendung. Dazu warten wie üblich diverse Challenges und romantische Dates, bei denen sich die Kandidaten näher kommen sollen. Über die "Love Island"-App können die Zuschauer zuhause Einfluss auf den Ablauf der Show nehmen.

"Love Island" gehört zu den größten Erfolgen im Programm von RTLzwei und ist schon allein durch die annähernd tägliche Sendeweise über vier Wochen hinweg eminent wichtig für den Sender. Im vergangenen Jahr erreichte die Sendung im klassischen linearen TV einen Marktanteil von fast 8 Prozent in der Zielgruppe - was allerdings über ein Prozentpunkt weniger war als noch im Jahr zuvor. Diese Zahlen erzählen aber insbesondere bei einem jungen Format wie "Love Island" allenfalls die halbe Wahrheit, weil hier die Online-Abrufe eine entscheidende Rolle spielen.