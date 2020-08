Eine Woche nach dem Staffel-Finale von "Promi Big Brother" setzt Sat.1 am Freitagabend weiterhin auf bewährtes Realityshow-Personal. Am 4. und 11. September zeigt der Sender jeweils freitags um 20:15 Uhr "Die Festspiele der Realitystars - Wer ist die hellste Kerze?". Moderiert wird die Show von Jochen Schropp und Olivia Jones, die Produktion übernimmt Redseven Entertainment.

Das Setting des Neustarts ist schnell erklärt: Zehn Promis befinden sich auf einer Torte und kämpfen in schrägen Spielen um den Spaß-Titel "Hellste Kerze auf der Torte". Dabei zählen Geschick und Allgemeinwissen genauso wie Selbstironie und Schlagfertigkeit. In der ersten Ausgabe stellen sich Claudia Obert, Gina-Lisa Lohfink, Jürgen Milski, Matthias Mangiapane, Thorsten Legat, Tobias Wegener, Ginger Costello-Wollersheim, Paul Janke, Julian F.M. Stoeckel, Yasin Cilingir und Theresia Fischer dem Wettbewerb.

Nach dem Erfolg von "Promis unter Palmen" und der laufenden "Promi Big Brother"-Staffel erhöht Sat.1 damit weiter die Dosis an Formaten, in deren Mittelpunkt besagte Realitystars stehen. Und damit noch nicht genug: Schon am 18. September geht es mit dem "Sat.1 Promiboxen" weiter (DWDL.de berichtete).

Passend zu den "Festspielen der Realitystars" kramt Sat.1 zudem noch einmal die erste Staffel von "Promis unter Palmen" aus dem Archiv hervor. Zwei Folgen am Stück gibt es ab dem 4. September jeweils im Anschluss an die neue Sendung zu sehen - die Ausstrahlung beginnt gegen 23:10 Uhr. Wer will, kann also gewissermaßen die ganze Nacht mit Claudia Obert, Matthias Mangiapane und Konsorten verbringen.