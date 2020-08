Unter dem Namen Give Me Live hat die Mediengruppe RTL Deutschland im Mai ein redaktionell kuratiertes Angebot gestartet, das eine umfassende Übersicht über anstehende Livestreams unter anderem in den Bereichen Musik, Kultur oder Natur bieten will. Perspektivisch, so hieß es damals, sei sogar geplant, auf der Plattform eigene Livestreams anzubieten.

Genau dazu wird es nun zum ersten Mal kommen: Bereits an diesem Freitag wird Give Me Live eine Show mit Oliver und Amira Pocher übertragen. Die beiden bringen ihren Podcast "Die Pochers hier!" im Stuttgarter Autokino Kulturwasen auf die Bühne und erzählen ihren Zuhörern vor Ort und im Livestream, was in ihrem Leben gerade passiert.

Mit über 150.000 Abrufen innerhalb von 48 Stunden avancierte "Die Pochers hier!" im Frühjahr zum bislang erfolgreichsten Start eines Formats der Audio Alliance. Mit dem jetzt angekündigten Livestream dürfte die Mediengruppe weitere Synergien schaffen - ganz zu schweigen von Pochers Late-Night-Show bei RTL, die sich sicher bestens für Cross-Promo eignet.