am 14.08.2020 - 11:42 Uhr

Nach zwei Jahren kehrt "Hartz und herzlich" zurück nach Salzgitter. In drei neuen Folgen beschäftigt sich die Reportage-Reihe ab dem 1. September jeweils dienstags um 20:15 Uhr mit dem Leben in der niedersächsischen Stadt, deren Arbeitslosigkeit bei 8,8 Prozent liegt und damit über dem bundesweiten Durchschnitt.

© RTL II

In der neuen Staffel will RTLzwei der Frage nachgehen, was sich für die Bewohner seit der Ausstrahlung verändert hat.

So geht es unter anderem um den 47-jährigen Frührentner Thomas, der seit seinem 18. Lebensjahr alkoholkrank ist und Flaschen sammelt, um über die Runden zu kommen. Produziert wird "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Salzgitter" von UFA Show & Factual.