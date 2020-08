© MTV © MTV





Anlässlich des Starts von "MTV Back for Good" erobern die Musik-Hits der 90er Jahre schon vom kommenden Samstag das Programm von MTV. Vom 22. August bis 6. September wird der Musiksender von morgens bis abends ausschließlich Musikvideos dieses Jahrzehnts spielen. MTV verspricht vorsorglich schon mal "Party, Spaß und Feierlaune gepaart mit Nostalgie, die die schönsten Erinnerungen von früher wiedererwachen lässt".

Beworben werden das 90s-Takeover und die neue Show mit einer Marketing-Kampagne, die den Fokus ebenfalls auf die Musik liegt. In Anlehnung an erfolgreiche Songs der 90er wie "What Is Love?" von Haddaway oder "Livin' la vida loca" von Ricky Martin will sich MTV darin an jene Zuschauer richten, "die bereits in den 90ern vor den Bildschirmen saßen".