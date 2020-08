© ntv © ntv

Außerdem sollen bei "ntv mobil" innovative Start-ups und Einzelpersonen vorgestellt werden. In den ersten Sendungen geht es unter anderem um die Umstrukturierungen der Deutschen Bahn, Car-Sharing-Konzepte, die auch auf dem Dorf funktionieren und das "Velopad", einen geländegängigen Rollator. Außerdem berichtet man über die ersten Tests von Flugtaxis. Darüber hinaus will man einen Blick darauf werfen, was sich für Menschen mit Handicap im Straßenverkehr verbessert hat. Die Wiederholungen der Sendung laufen stets am Wochenende nach der Erstausstrahlung - samstags um 9:30 und sonntags um 7:30 Uhr.