Das ZDF hat angekündigt, wann man die neue Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" ausstrahlen wird. Eigentlich sollten die sechs Folgen schon ab April am Donnerstagabend zu sehen sein, doch wegen des Coronavirus und seinen weitreichenden Auswirkungen verschoben die Mainzer den Start der neuen Produktion auf unbestimmte Zeit. Nun hat man den 1. Oktober als neuen Starttermin genannt. Wie zuletzt schon geplant laufen die Folgen donnerstags, das ZDF setzt pro Abend auf zwei Episoden am Stück. Nach drei Wochen wird man die Serie also komplett gezeigt haben.

Neben der Nations League setzt das ZDF in den kommenden Wochen am Donnerstagabend allen voran auf alte Folgen von den "Bergrettern". Anfang Oktober übernimmt dann eben "Fritzie". In der neuen Serie geht es um eine engagierte Lehrerin, gespielt von Tanja Wedhorn, die völlig unerwartet die Diagnose 'Brustkrebs' bekommt. Gemeinsam mit der Direktorin Selma (Neda Rahmanian), die auch ihre beste Freundin ist, hat sie die Schule erfolgreich aus einer Krise geführt. Ihre Ehe mit Stefan (Florian Panzner) ist liebevoll und die Pubertät von Sohn Florian (Nick Julius Schuck) verläuft bislang recht glimpflich. Die Krebsdiagnose ist für sie und ihre Liebsten aber eine Reise ins Unbekannte. Fritzie wird sich Fragen stellen und Dinge ausprobieren, die sie für immer verändern. Produziert wurde "Fritzie - Der Himmel muss warten" von der Polyphon Film und Fernsehgesellschaft. Die Drehbücher schrieb Headautorin Kerstin Höckel gemeinsam mit Katja Grübel und Christiane Bubner. Produzentin ist Beatrice Kramm, Producerin Ursula Pfriem.