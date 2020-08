© MG RTL D / Markus Hertrich © MG RTL D / Markus Hertrich

"Ich habe auch eine sehr breite ernste Seite. Meine Fotos haben null Humor", sagt Dieter Nuhr. Kons begleitet den Kabarettisten bei der Motivsuche und der fotografischen Arbeit an eher unglamourösen Orten. Mit dem Fotokünstler, Maler und Autor Stephan Kaluza ist Nuhr übrigens nicht nur befreundet, er bildet mit ihm auch eine kreative Ateliersgemeinschaft in Düsseldorf. In der nächsten Ausgabe von "Inside Art" trifft Wolfram Kons am Sonntag, den 25. Oktober um 18.30 Uhr, den Expressionisten Stephan Szczesny in Südfrankreich. Am Sonntag, den 22. November, besucht Kons dann den Hyperrealisten Gottfried Helnwein in Irland.