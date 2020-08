Sky hat angekündigt, die US-Horrorserie "Swamp Thing" ab Oktober ausstrahlen zu wollen. Erstmals gibt es die Serie am Freitag, den 9. Oktober zu sehen. Los geht’s um 22:15 Uhr, wobei Sky bei der wöchentlichen Ausstrahlung bei Sky Atlantic auf immer zwei Episoden am Stück setzt. In den USA ist die Serie seit Ende Mai des vergangenen Jahres beim Streamingportal DC Universe zu sehen.

Inhaltlich geht es um eine mysteriöse Krankheit, die sich in Marais, einer Kleinstadt in Louisiana, ausbreitet. Dr. Abby Arcane (Crystal Reed), die für das Center for Disease Control and Prevention (CDC) arbeitet und in Marais aufgewachsen ist, soll vor Ort mit Hilfssheriff Matt Cable (Henderson Wade) erforschen, was vor sich geht. Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus trifft sie den Biologen Alec Holland (Andy Bean), der befürchtet, dass die Krankheit mit seinen Forschungsarbeiten im Sumpf zusammenhängt, die er im Auftrag des einflussreichen Geschäftsmannes Avery Sunderland (Will Patton) ausführt. Als Alec weitere Nachforschungen in den Sümpfen betreibt, verunglückt er und etwas anderes erhebt sich an seiner Stelle: Swamp Thing (Derek Mears), eine mysteriöse Kreatur aus den Tiefen der Sümpfe mit ihren mystischen und furchterregenden Geheimnissen. Swamp Thing ist eine Figur von DC Comics und wurde von Autor Len Wein und Zeichner Bernie Wrighton erschaffen und trat erstmals im Jahr 1971 in einem der Comics in Erscheinung. 1982 schuf Wes Craven einen Horrorfilm "Das Ding aus dem Sumpf" aus dem Comic.