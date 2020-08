Mit abendfüllenden Dokumentationen am Samstagabend hat Vox in den vergangenen Jahren bereits gute Erfahrungen gemacht, nun erweitert man sein Spektrum ums Thema Natur. Schon vor einigen Wochen kündigte man dafür eine exklusive Zusammenarbeit mit dem Meeresbiologen, Wildlife-Fotografen und Tierschützer Robert Marc Lehmann an, der für seine Bilder, die die Schönheit und Verletzlichkeit der Erde zeigen, schon zahlreiche internationale Auszeichnungen bekommen hat.

Seinen Einstand bei Vox feiert er nun am 12. September - und zum Auftakt gibt's gleich zwei Dokus am Stück. Um 20:15 Uhr läuft "Abenteuer Extrem". Darin präsentiert Lehmann die spannendsten Expeditionen, die er in den letzten zehn Jahren unternommen hat, um Missstände zu dokumentieren und auf vom Aussterben bedrohte Tierarten hinzuweisen: Zum Haitauchen vor den Bahamas, zu Orca-Rettungen in Neuseeland, zu den illegalen Tiermärkten in Indonesien und Vietnam, zu einem Einsatz der Sea Shepherd vor der Afrikanischen Küste und zu vielen weiteren spannenden Orten. Die Rahmenhandlung der Expeditionsberichte kommt aus Deutschland, wo Lehmann in der Feldberger Seenlandschaft auf der Suche nach dem Seeadler ist. Um 22:15 Uhr folgt dann die Doku "Dem Fuchshai auf der Spur". Hier geht's auf die philippinische Insel Malapascua, vor deren Küste eines der seltensten Tiere der Welt lebt - ebenjener Fuchshai.