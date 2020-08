Kabel Eins hat die Rückkehr seiner "Trucker Babes" in Aussicht gestellt. Am Sonntag, den 6. September, startet die neue Staffel, wöchentlich sind dann frische Folgen wie gehabt immer um 20:15 Uhr zu sehen. Inhaltlich gibt es keine Änderungen: In der Doku-Reihe begleitet man LKW-Fahrerinnen in ihrem Alltag. Produziert wird das Format von Story House.

Die "Trucker Babes" waren am hart umkämpften Sonntagabend vor einigen Jahren eine Quoten-Überraschung für Kabel Eins, es entstanden sogar Ableger wie die "Trecker Babes" und die "Bus Babes", die aber nie an den Erfolg des Originals anknüpfen konnten. Zuletzt zeigte der Trend aber leicht nach unten: Die fünfte Staffel der Doku-Reihe kam im Frühjahr auf durchschnittlich 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lagen die "Trucker Babes" noch immer über dem Senderschnitt, die beiden Staffeln davor holten aber noch 6,4 und 7,1 Prozent.