Die ARD-Serie "Die Kanzlei" hat bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Ausgestrahlt wurde sie erstmals im Jahr 2005, damals aber noch unter dem Titel "Der Dicke" mit Dieter Pfaff in der Hauptrolle. Nach Pfaffs Tod im Jahr 2013 setzte Das Erste die Serie eben als "Die Kanzlei" fort und Herbert Knaup übernahm an der Seite von Sabine Postel eine Hauptrolle. Nun hat die ARD angekündigt, erstmals auch einen Film-Ableger rund um "Die Kanzlei" produzieren zu lassen.

Unter dem Arbeitstitel "Springflut" entsteht das Spin-Off, gedreht wird noch bis zum 14. September in Hohwacht, auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung. Neben Sabine Postel und Herbert Knaup stehen für den 90-Minüter auch die festen "Kanzlei"-Größen Sophie Dal (Yasmin Meckel) und Katrin Pollitt (Gudrun Wohlers) vor der Kamera. Zudem hat Marie Anne Fliegel einen erneuten Einsatz als Isas Mutter Marion von Brede.

Ein neues Gesicht gibt es hinter der Kamera, denn Regisseurin Bettina Schoeller-Bouju hat bislang noch nicht für die Serie gearbeitet, inszeniert nun aber den Film. Ganz anders sieht das bei Autor Thorsten Näter aus: Er hat neben Film-Drehbuch auch alle bisherigen Serien-Episoden verfasst. Ausführende Produzentin ist Nina Lenze von der Letterbox Filmproduktion. "Die Kanzlei: Springflut" ist voraussichtlich im kommenden Jahr auf dem Film-Sendeplatz am Freitagabend im Ersten zu sehen.





Und das passiert laut ARD in dem Film: Statt mit den Mitgliedern der Kanzlei in den Urlaub zu fahren, hilft Isa auf einer Ostseeinsel ihrer Mutter und einem väterlichen Freund (Harald Bruns). Der ist dabei, sein Hotel zu verlieren. Während Isas Leute, die ihr auf die Insel folgen, versuchen, dieses Problem zu lösen, will Isa herausfinden, was ihre Mutter auf der Insel hält. Dabei stößt Isa auf ein Geheimnis aus ihrer Kindheit – und versteht plötzlich vieles in ihrem Leben, das sie sich bisher nie erklären konnte.

Die Serie ist unterdessen weiterhin ein schöner Erfolg für Das Erste, die laufende Staffel kommt bislang auf durchschnittlich 4,45 Millionen Zuschauer und 16,8 Prozent Marktanteil.