am 21.08.2020 - 16:08 Uhr

© privat © privat

Anette Dowideit arbeitet bereits seit 2004 für die "Welt"-Gruppe und ist seit 2010 Teil des Investigativteams. Sie recherchiert schwerpunktmäßig zu Wirtschafts- und Gesundheitsthemen, hat vier Bücher veröffentlicht und tritt regelmäßig in Talkshows auf. Für Schlagzeilen sorgten sie unter anderem mit ihren Recherchen zur organisierten Kriminalität in der Altenpflege, zur Restaurantkette Vapiano und zuletzt zum Maskeneinkauf der Bundesregierung in der Coronakrise.