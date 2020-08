am 24.08.2020 - 16:31 Uhr

Nachdem Herbert Kloiber junior im vergangenen Jahr die Tele München Gruppe nach dem Verkauf an Leonine verlassen hatte, gründete er Anfang dieses Jahres mit Night Train Media seine eigene Produktionsfirma, mit der er sich auf europäische Serien und Filmprojekte will. Nun gibt es auch ein erstes großes Entwicklungsprojekt, für das man sich mit Starlings Television, der skandinavischen Mediengruppe NENT und dem kanadischen Mediabiza International zusammengetan hat. Gemeinsam will man mit "Veil" eine futuristische, frauen-affine Augmented-Reality-Serie auf die Beine stellen.

"Veil" spielt in der nahen Zukunft, in der jedem Menschen ein Implantat eingepflanzt wurde, durch den die Welt durch einen Schleier erweiterter Realität (AR) wahrgenommen wird. Als ein Computervirus die Befallenen für alle anderen Menschen unsichtbar macht, wird eine Ermittlerin rekrutiert, um die Pandemie zu stoppen. Sie enthüllt Schichten von Vertuschung, Falschinformation und Betrug, um die Wahrheit ans Licht zu bringen: Aufständische Rebellen sammeln sich im Verborgenen, um die bestehende Weltordnung zu Fall zu bringen.

Das Konzept wurde von Shawn Whitney erdacht, als Showrunner ist Craig Van Sickle an Bord. Herbert L. Kloiber, Chris Philip, Shawn Whitney, Karin Martin, Anne-Catherine Lafaille und Craig Van Sickle fungieren als Executive Producer. Sofern sich genügend Abnehmer finden, ist der Produktionsstart für Anfang kommenden Jahres in Ungarn geplant. Herbert L. Kloiber: "Wir freuen uns, unsere ehrgeizigen Entwicklungsvorhaben mit 'Veil', in Zusammenarbeit mit Nent, Starlings TV und Mediabiz International, zu starten. Die Mitwirkung von Night Train Media gewährleistet hochqualitative Produktionsstandards und gibt lokalen Plattformen und Sendern die Möglichkeit, mit exklusiven Originals auf internationalem Topniveau zu konkurrieren."

"Wir haben Veil als aufregenden, zeitgemäßen Tech-Thriller konzipiert, der aktuelle Fragen, wie Wahrheitsmanipulation in einer von Technologie gesteuerten Gesellschaft, aufgreift", sagt Karin Martin von Mediabiz International. Chris Philip (Starlings TV) ergänzt: "Die herausragenden Partner, die wir für 'Veil' gewinnen konnten, spiegeln klar den weltweiten Reiz des Projektes wider. Wir freuen uns, dem Zuschauer eine Welt, die von Eskapismus und technologischem Fortschritt geprägt ist, zu präsentieren, deren Verletzlichkeit aber gleichzeitig die aktuellen globalen Entwicklungen thematisiert."