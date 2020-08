Etwa ein Jahr ist es her, dass das ZDF mit der Ankündigung überraschte, mit der "SOKO München" die älteste aller "SOKO"-Serien, aus der sich das Franchise schließlich entwickelt hat, einzustellen. 1978 war die Serie damals noch aus "SOKO 5113" gestartet, am 21. September startet nun die Ausstrahlung der finalen Folgen. Verabschieden will man sich Ende des Jahres aber nicht leise, sondern nochmal mit einem großen 90-minütigen Special, das unter dem Titel "Der Countdown" derzeit in München und Umgebung gedreht wird.

Das SOKO-Team bestehend aus Gerd Silberbauer, Joscha Kiefer, Christofer von Beau, Mersiha Husagic, Florian Odendahl, Sina Reiß und Ilona Grübel steht darin nochmal vor einem besonders heiklen Fall. Eigentlich will sich Arthur Bauer gerade von seinem Team in einem Biergarten in den Ruhestand verabschieden - doch unweit des Lokals bedroht ein junger Mann eine Frau mit einer Pistole. Dominik ist sofort zur Stelle, der Täter aber flieht. Bei der Verfolgung kommt es zum Schusswechsel, bei dem Dominik den jungen Mann tödlich verletzt. Während sich daraufhin die "Innere" einschaltet und Dominik vom Dienst suspendiert, durchsuchen Arthur, Resi und Franz die Wohnung der jungen Frau. Sie finden nicht nur eine Leiche, sondern auch Hinweise auf einen geplanten Anschlag.

Inszeniert wird der Film von Bodo Schwawrz nach einem Drehbuch von Léonie-Claire Breinersdorfer. Produziert wird die Serie und somit auch der Film von UFA Fiction, Produzent ist Simon Müller-Elmau. Die verantwortliche Redaktion im ZDF hat Dagmar Ungureit. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 4. September 2020, der Sendetermin ist für Ende 2020 geplant.

Das Ende für eine der langlebigsten Serien im deutschen Fernsehen hängt mit den Modernisierungsbemühungen des ZDF in seinem Serienangebot zusammen - denn gut waren die Quoten auch für die "SOKO München". Die letzte Staffel kam im Schnitt auf 3,6 Millionen Zuschauer und fast 17 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - wohl dem, der auf einen solchen Quotenbringer verzichten kann. Probleme hatte die "SOKO" aber wie die meisten Vorabend-Krimis des ZDF bei der Ansprache des jüngeren Publikums. Ab 2021 teilen sich dann die beiden neueren Ableger "SOKO Potsdam" und "SOKO Hamburg" den Platz am Montagabend.