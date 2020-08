Tom Beck, der bis zum vergangenen Jahr in der Sat.1-Serie "Einstein" die Hauptrolle spielte und für RTL auch schon einige Jahre eine der Hauptrollen in "Alarm für Cobra 11" übernommen hatte, steht nun wieder für eine RTL-Serie vor der Kamera: Er spielt in der zweiten Staffel Dr. Paul Ash in der Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig". Er verstärkt damit den Hauptcast, dem weiterhin Caroline Maria Frier, Christian Tramitz und Anna Julia Antonucci angehören. Zehn neue Folgen werden seit vergangener Woche in Berlin gedreht, die Ausstrahlung ist für Anfang 2021 geplant.

Zum Inhalt der neuen Folgen: Die Vollblutkrankenschwester Micki Busch hat eine Vorgeschichte mit Dr. Paul Ash, der als neuer Arzt an die Klinik kommt - ist allerdings alles andere als gut auf ihn zu sprechen: Nach einem One-Night-Stand hatte er sich nicht mehr bei ihr gemeldet, was schmerzhaft war, weil sie sich richtig in ihn verknallt hatte. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Die Krankenschwestern kämpfen ums Wohl von Patienten und Mitmenschen, geraten dabei immer wieder in brenzlige Situationen - und dann kommt ihnen überdies auch noch der tyrannische Klinichef Friedrich Tümmler ständig in die Quere.

Produzent und Headwriter der UFA-Fiction-Produktion ist Tommy Wosch, als Executive Producerin fungiert Viola-Franziska Bloess. Die RTL-Redaktion liegt bei Manuel Schlegel unter der Bereichsleitung Fiction von Frauke Neeb und Hauke Bartel.

Die erste Staffel von "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig" lief Anfang des Jahres bei RTL - mit eher durchwachsenen Quoten: Im Schnitt kamen die Folgen dort nur auf rund 1,6 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei rund elf Prozent, zum Ende hin waren die Marktanteile sogar mehrfach einstellig.