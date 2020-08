Sat.1 wird noch im September Julia Leischik zurück ins Programm holen. Ab dem 13. September gibt’s neue Folgen von "Bitte melde dich" zu sehen, wie gehabt macht sich Julia Leischik darin auf die Suche nach Menschen, die von ihren Angehörigen gesucht werden. Erstmals wird Sat.1 das Format mit Untertitelung anbieten und so auch für Hörgeschädigte und Gehörlose zugänglich machen.

Ähnlich wie schon zuletzt hat Sat.1 auch in diesem Jahr 14 Ausgaben der Sendung produzieren lassen, diese wird man ab September aber in Doppelfolgen ausstrahlen. So geht es künftig auch immer schon um 17:55 Uhr los, im letzten Jahr setzte man auf eine Folge pro Woche, die auch eine Stunde später startete. Mit durchschnittlich 11,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war Leischik auch 2019 ein schöner Erfolg für Sat.1, 2,83 Millionen Zuschauer sahen sich die Folgen damals an.

"Bitte melde dich" kehrt damit nach einer auffallend langen Pause zurück zu Sat.1. In diesem Jahr war lediglich ein Special im April zu sehen, die letzte reguläre Staffel endete bereits im August 2019.