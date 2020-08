Melone, Nelke, Stresemann-Anzug: "Pan Tau" kannte nicht nur in den 70ern, als die deutsch-tschechoslowakische Koproduktion ihre Premiere feierte, jedes Kind. Nun tritt der englische Comedia Matt Edwards in die Fußstapfen des mittlerweile verstorbenen Otto Šimánek, der die Rolle in 33 Folgen zwischen 1970 und 1978 dargestellt hatte. Wie sein Vorgänger löst Pan Tau Probleme von Kindern, indem er an seine Melone tippt und mit dem rechten Zeigefinger die Hutkrempe entlangfährt - nur dass die Probleme in die heutige Zeit übersetzt sind.

Nachdem bislang von einer Ausstrahlung im Herbst die Rede war, hat die ARD nun das Geheimnis um den genauen Sendeplatz gelüftet: Die 14 neuen Episoden laufen ab dem 4. Oktober immer sonntags ab 10:10 Uhr in Doppelfolgen. Eine Woche vorher, also ab dem 27. September, stehen die Folgen aber auch bereits in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit.

Die Serie wurde von Gabriele Walther produziert und in englischer Sprache, mit britischen und deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern in Deutschland gedreht. Zum deutschen Cast gehören Valerie Niehaus, Armin Rohde, Bettina Lamprecht, Sophie von Kessel, Katharina Wackernagel, Helmfried von Lüttichau und Tom Gerhardt, sie sind in Episodenrollen zu sehen. Neben Walter waren auch Producer Marcus Hamann und Regisseurin Franziska Meyer-Price sowie ein englischsprachiges Autoren-Team an der Entwicklung beteiligt. Und neben Meyer Price, die bei fünf Doppelfolgen die Regie übernommen hat, inszenierte auch Regisseur Michael Zens zwei Doppelfolgen.





Und darum geht es in "Pan Tau": Elegant, schweigsam und doch für jede Menge fantastischer Überraschungen gut – Pan Tau ist kein gewöhnliches Schulmaskottchen. Seine außerirdischen Zauberkräfte setzt er immer dann ein, wenn ein Kind der Westpark Schule Hilfe braucht. Und die Probleme der Jugendlichen sind vielfältig: Eine Mitschülerin schnappt dir die Rolle im Musical weg? Fiese Influencer wollen den Ruf deines Vaters ruinieren? Deine heimliche Liebe scheint unerreichbar? Du hast Angst, deine Familie zu enttäuschen? Egal, wo der Turnschuh drückt, Pan Tau ist zur Stelle – mit einem Lächeln und fantastischer Magie, die einen zum Staunen und zum Lachen bringt. Mal lässt er Badewannen fliegen, mal beamt er dich in deinen Lieblingsroman. Diesen unsichtbaren Freund wünscht sich wohl jeder. Dabei sind die wahren Helden der Serie die Mädchen und Jungen selbst, denen der liebenswürdige Zauberer zur Seite steht, ob auf dem Schulhof oder zu Hause bei der Familie. Dank ihm entdecken sie ihre eigenen Superkräfte: Mit Mut, Cleverness, Selbstbewusstsein und Freundschaft meistern sie am Ende jede Herausforderung und wachsen so über sich selbst hinaus.