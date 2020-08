am 26.08.2020 - 12:08 Uhr

Der Bezahlsender History hat angekündigt, die Doku-Serie "Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels" nach Deutschland zu holen. Die sechsteilige Reihe wird zwischen dem 27. und 29. November täglich ab 21:55 Uhr zu sehen sein, History zeigt dann immer zwei Ausgaben am Stück. Die Ausstrahlung erfolgt im Rahmen einer "Black History Matters"-Sonderprogrammierung. Dabei zeigt History zahlreiche Dokus und Reihen, die sich mit der schwarzen Bevölkerung beschäftigen.

Schauspieler Samuel L. Jackson macht sich in der Reihe zusammen mit Journalisten und Forschern auf die Suche nach versunkenen Sklavenschiffen. So wollen sie neue Erkenntnisse über das Schicksal der damals versklavten Menschen gewinnen. Die Reise zeichnet nach, wie über mehrere hundert Jahre Millionen von Menschen aus Afrika versklavt wurden. Dabei wurden Handelsrouten auf drei Kontinenten untersucht, die damals befahren wurden. Darüber hinaus gibt es auch nachgestellte Szenen, die die Situation in der damaligen Zeit veranschaulichen sollen. Regie bei der Doku-Reihe führte der mehrfache Emmy-Preisträger Simcha Jacobovici.

"Für mich ist dies sehr viel mehr als nur eine TV-Doku-Serie. 'Enslaved' ist der Versuch, den Millionen von Menschen, die zum Schweigen gebracht wurden, eine Stimme zu geben", sagt Samuel L. Jackson. Man wolle die Geschichte von Leid, Widerstand, Unterdrückung und Überwindung erzählen, sagt Regisseur Jacobovici.





Emanuel Rotstein, Senior Director Programming, A+E Networks Germany / History, sagt: "Mit Samuel L. Jacksons 'Enslaved' bieten wir einen tiefgehenden historischen Unterbau für die aktuelle Rassismus-Debatte, die nach dem tragischen Tod von George Floyd weltweit alte Wunden offen gelegt hat. Rassismus zu bekämpfen, bedeutet Rassismus zu verstehen. Und Rassismus verstehen wir nur mit dem Blick in die Vergangenheit."

Produziert wird "Enslaved" von Associated Producers, Regisseur Simcha Jacobovici fungiert ebenso als Executive Producer. Die globalen Rechte an der Doku-Serie außerhalb USA und Kanada hält Fremantle. Im September feiert die Reihe Premiere bei CBC/Epix. Für den britischen Markt hat sich die BBC die Ausstrahlungsrechte gesichert.