am 26.08.2020 - 13:59 Uhr

Schon heute sei man Deutschland "führender Food-Publisher", heißt es von der Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr. Und offenbar sieht man in diesem Bereich Möglichkeiten, um weiter zu wachsen. Wie der Verlag nun mitgeteilt hat, schließt man sich mit den Food-Content-Produzenten von Foodboom zusammen und gründet die Blueberry Food Studios GmbH mit Sitz in Hamburg-Rothenburgsort. In neuen multimedialen Produktionsräumen entstehen künftig Rezeptproduktionen für Bewegtbild, Social Media, Digital und Print. Darüber hinaus sind Live-Formate und Branded Content geplant.

Laut Gruner + Jahr schafft das neue Unternehmen mehr als zehn neue Arbeitsplätze, gleichzeitig werden jedoch die bisherige Versuchsküche und die angegliederten Fotostudios am Baumwall zum Jahresende geschlossen. Dort arbeiten derzeit 15 Mitarbeiter, derzeit laufen die Gespräche mit dem Betriebsrat, wie es mit ihnen weiter geht. Ziel sei eine "Anschlusstätigkeit". "Das schließt auch Stellen bei den Blueberry Food Studios ein", heißt es von Gruner + Jahr.

In einer eigens für die Blueberry Food Studios ausgebauten Industriehalle in werden mehrere Entwicklungsküchen mit modernster Ausstattung eingerichtet. Hier entstehen ab September die Rezepte für die Marken "Brigitte", "Essen & Trinken", "Essen & Trinken für jeden Tag", "Chefkoch Magazin", "Beef!" und "Guido". Foodboom sitzt seit 2015 im selben Gebäude und beschäftigt dort mittlerweile rund 60 Personen.

Jan Spielhagen, Food-Publisher bei G+J, sagt: "Ernährungs- und Genussthemen waren noch nie so populär wie heute. Auf allen Kanälen wachsen die Angebote. Um die Qualitätsinhalte unserer einzigartigen Marken auch weiterhin an unsere Leserinnen und Leser, Userinnen und User zu bringen, müssen wir unsere Kompetenzen und Angebote erweitern. Hierin liegt die große Chance der Blueberry Food Studios. Gemeinsam mit den Gründern von Foodboom wollen wir eine ganz neue Art von Food-Publishing für Leser, User und Werbepartner anbieten."

Sebastian Heinz und Hannes Arendholz, Gründer und Geschäftsführer von Foodboom: "Wir freuen uns sehr, die Produktionsverantwortung für renommierte Flaggschiffe des Foodjournalismus wie ‘Essen & Trinken’ oder ‘Beef!’ übernehmen zu dürfen. In der engen Zusammenarbeit mit G+J können beide Seiten viel voneinander lernen. Gemeinsam wollen wir in die Zukunft der Foodmedien investieren, um gerade auch digitalen Content weiter voranzubringen. Dieses neue spannende Projekt stärkt Foodbooms führende Stellung als Studio-Hotspot für alle Food-Begeisterten."