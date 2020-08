"2 Minuten - Der Test" heißt der Arbeitstitel einer neuen Webserie, die der MDR nun angekündigt hat und bei der die Dreharbeiten nun in Leipzig gestartet sind. In der Serie geht es um Momente zwischen Hoffen und Bangen, während Paare bzw. Frauen auf das Ergebnis ihres Schwangerschaftstests warten. Inszeniert werden soll ein Auf und Ab der Gefühle, gezeigt werden unterschiedliche Figurenkonstellationen. Das reicht von Heteropartnerschaft über ein lesbisches Paar bis hin zur offenen Dreierbeziehung - und verschiedene Problemlagen wie ungeplante Teenagerschwangerschaft, künstliche Befruchtung oder Schwangerschaft mit Behinderung.

Alle Geschichten spielen sich an einem Freitagnachmittag in einer Leipziger Straße ab. Zum Ensemble gehören unter anderem die frühere "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin Marie Nasemann, Omar El-Saeidi ("Das Institut"), Banafshe Hourmazdi (First Steps Award 2019), Luisa Wöllisch ("Die Goldfische") und Corinna Harfouch. Zu sehen gibt es die sechs Folgen voraussichtlich Ende November in der ARD-Mediathek. Die Episoden stehen jeweils für sich, sollen aber auch miteinander verbunden sein, heißt es vom Sender.

Die Idee zur Serie hatten die MDR-Redakteurinnen Beate Maschke-Spittler und Meike Götz, deren Projekt im Rahmen des Innovationsförderprogramms "MDR next" ausgewählt wurde. Als Produktionsfirma steht Saxonia Media hinter dem Projekt, Regisseurin und Autorin ist Lisa Miller.





MDR-Intendantin Karola Wille sagt über die Serie: "Ich freue mich, dass mit '2 Minuten' ein weiteres Projekt aus unserem Innovationsprogramm 'MDR next' umgesetzt wird. Wir haben 'MDR next' vor einem Jahr gestartet, um digitale Formate und Ideen zu entwickeln. Dabei setzen wir auf das kreative Potential unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus. Und wie die neue fiktionale Webserie zeigt, können wir noch viele spannende Projekte erwarten."