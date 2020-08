Für die Reportage-Reihe "Fahri sucht das Glück" schickte ProSieben Fahri Yardim in verschiedene Länder, um zu schauen, wie die Menschen dort "Glück" definieren. Das Format war allerdings inhaltlich schwach auf der Brust und das machte sich auch in den Quoten bemerkbar. Nachdem die ersten beiden Folgen nur 7,0 und 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holten, nahm ProSieben die Sendung vorzeitig aus dem Programm.

Nun gibt es einen Sendetermin für die zwei verbliebenen Folgen. Ab dem 15. September zeigt ProSieben "Fahri sucht das Glück" am späten Dienstagabend ab 23 Uhr. Im November 2019 war das Format noch am späten Montagabend zu sehen gewesen. Immerhin dürfte ab Mitte September der Vorlauf stimmen, vor der Reihe zeigt ProSieben nämlich neue Ausgaben der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben".

In der Folge Mitte September hat es Fahri Yardim nach Indien verschlagen. In einer Palmblattbibliothek soll ihm sein Todeszeitpunkt genannt werden. Hilft ihm dieses Wissen, bewusster mit seiner noch verbleibenden Zeit umzugehen? Produziert hat Fahri Yardim die Reihe übrigens selbst, hinter der Sendung steht er mit seiner Produktionsfirma Bon Voyage Films.





Auf dem späten Sendeplatz am Dienstagabend kann "Fahri sucht das Glück", sollten die Quoten erneut schlecht sein, nicht mehr so viel Schaden anrichten wie noch 2019. Damals lief die Sendung direkt vor "Late Night Berlin" - und zog so auch die Quoten von Klaas Heufer-Umlaufs Sendung nach unten. In der letzten noch nicht ausgestrahlten Ausgabe zieht es den Schauspieler übrigens in die Schweiz.

Und auch Kabel Eins hat jetzt die Rückkehr eines bekannten Formats angekündigt. Ab dem 17. September zeigt man immer donnerstags zur besten Sendezeit neue Ausgaben von "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub". Zuletzt war das Format sehr erfolgreich, zwischen Mai und Juli waren im Durchschnitt 7,0 Prozent Marktanteil drin, wobei sich das Format damals mit 8,6 Prozent aus der Staffel verabschiedete.