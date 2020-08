© TikTok © TikTok

Nach nur drei Monaten im Amt hat er jetzt seinen Rücktritt angekündigt. In einem Brief an die Mitarbeiter ließ er wissen, dass sich das politische Umfeld stark verändert habe. Seine Rolle werde nicht mehr die sein, für die er unterschieden habe, erklärte Mayer. Was er damit meint: Donald Trump hat TikTok in den USA de facto verboten, dieses Verbot greift Mitte September. Grund dafür sind angeblich die Nutzerdaten, die die App sammelt - und die über den chinesischen Eigentümer von TikTok, Bytedance, auch in die Hände der chinesischen Regierung gelangen könnten. So stellt es zumindest der US-Präsident dar.

ByteDance klagt gegen das von Trump erlassene Verbot, es ist aber unklar, ob das noch helfen wird. Deshalb verhandelt der Konzern Medienberichten zufolge auch über einen Verkauf des US-Geschäfts an mögliche Interessenten. Unternehmen wie Microsoft oder Oracle sollen demnach Interesse haben.

TikTok bestätigte den Abgang von Mayer und erklärte, man respektiere die Entscheidung des CEO. Übergangsweise soll TikTok nun erst einmal von Vanessa Pappas geleitet werden.