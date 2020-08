Nach "How to sell drugs online (fast)" schickt Netflix auch "Biohackers" in eine weitere Staffel. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Christian Ditter, Claussen+Putz und den beiden herausragenden Schauspielerinnen, Luna Wedler und Jessica Schwarz in den Hauptrollen in eine weitere Staffel von Biohackers zu gehen", erklärt Rachel Eggebeen, Director German Original Series Netflix.