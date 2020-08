Es gibt wohl keine andere Erotik-Sendung des deutschen Fernsehens, die auch 20 Jahre nach ihrem Ende noch so bekannt ist wie "Peep!". Das liegt daran, weil das Format zwischen 1995 und 2000 ein fester Bestandteil des Programms war und das in dieser Zeit noch etwas verruchte Thema Sex knallig zum Thema machte. Hinzu kamen viele Promis im Studio und mit Verona Feldbusch (heute Pooth) in den Jahren 1996 bis 1999 eine Moderatorin, die mit ihrer Kurzzeit-Beziehung zu Dieter Bohlen Schlagzeilen machte. Sie verließ die Sendung schließlich mit der Begründung, "Peep!" sei ihr zu pornografisch geworden. Am Ende wurde das Erotik-Format von Nadja Abd el Farrag moderiert - was nicht minder schlagzeilenträchtig war.

Jetzt, 20 Jahre nachdem die letzte Folge bei RTLzwei über die Bildschirme geflimmert ist, hat der Sender von Vice Media eine einmalige Neuauflage produzieren lassen. Und trotz der prominenten Ex-Moderatorinnen wird keine von ihnen im Studio sein. Stattdessen führt Bonnie Strange durch die einstündige Sendung. Sie ist Influencerin mit mehr als einer Million Followern auf Instagram und ist trotz ihres Internet-Fames und einiger TV-Auftritte in den vergangenen Jahren ein vergleichsweise frisches Gesicht unter Deutschlands TV-Moderatorinnen.

"Bonnie Strange repräsentiert die neue Offenheit. Sie steht für eine ganze Generation, die einen sehr leichtfüßigen und selbstverständlichen Umgang mit dem Thema hat. Das hat der Sendung sehr gut getan", sagt die verantwortliche Producerin Ineke Hagedorn von Vice Media im Gespräch mit DWDL.de. Aber natürlich ist die Vergangenheit auch in der Neuauflage ein Thema. So blickt man zurück auf besonders kuriose Momente - und von denen gibt es wahrlich einige. So war damals das Who is Who der deutschen Prominenz bei "Peep!" zu Gast, von Jörg Pilawa über Oliver Petszokat und Michael Bully Herbig bis hin zu Heike Makatsch. "Retro-Elemente sind bei ‘Peep!’ Pflicht. Die Sendung war schon Ende der 90er Jahre Kult, mit ein bisschen Abstand ist es noch witziger wenn man sieht, was damals besprochen wurde", so Hagedorn.





Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit Dolly Buster, die, ähnlich wie in den 90ern, die Zuschauer mit einem kleinen Rätsel in die Werbepause entlässt. Hinzu kommt ein leicht bekleideter junger Mann, der Strange und ihren beiden Gästen, Jenny Elvers und Olivia Jones, bei einem Spiel behilflich ist, das sich "Sextoy oder Haushaltsgerät?" nennt. Und es ist mal wieder Deutschlands wohl bekannteste Drag Queen, die Stimmung in die manchmal sehr stark geschnittenen Studio-Szenen bringt und mit Sticheleien in Richtung Strange und Elvers für Lacher sorgt. Weiterer Kritikpunkt: Der Applaus, der nachtäglich in die Sendung reingeschnitten wurde, ist nicht annähernd so gut wie bei anderen Formaten, die das in den letzten Monaten auch so machen mussten. Hier merkt man, wie künstlich das wirken kann.

Olivia Jones und Jenny Elvers sind zu Gast bei der "Peep!"-Neuauflage.

Darüber hinaus haben Vice Media und RTLzwei zwei Einspieler produziert. Darin geht es einmal um den Dreh eines Puppen-Pornos sowie um einen Bordellbesitzer, der von sich selbst behauptet, sein Geschäftsmodell sei nachhaltig (er spricht von "grünem ficken"). Weil die Beiträge allerdings schon vor Corona gedreht wurden, gehen sie nicht auf aktuelle Entwicklungen ein. Das ist etwas schade, denn es gibt durchaus aktuelle Entwicklungen: Der Absatz von Sexpuppen ist zuletzt angestiegen, Bordellbesitzer aber hatten aufgrund des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen Probleme.

Unterhaltung statt Unterricht

Ineke Hagedorn von Vice Media sagt gegenüber DWDL.de, der Spaß stehe im Vordergrund der Sendung. "Beim Thema Sex kennen sich die Menschen heutzutage sehr gut aus. Wer eine Frage hat, kann sie googeln." Man will die Zuschauer nicht unterrichten, so wie das in den Erotik-Formaten der 90er Jahren teilweise noch üblich war. "Wir blicken auf die Dinge, wie sie heute sind und werten sie nicht. Jeder kann machen, was er oder sie möchte. Es gibt nicht mehr wie früher bestimmte Sachen, die als freakig diskriminiert werden."

Tatsächlich ist die "Peep!"-Neuauflage eine Sendung, die es so derzeit nicht im Fernsehen gibt. Formate wie "Paula kommt!" oder "Make Love" sind bzw. waren Sendungen, die aufklären wollen und so relativ ernst sind. Diese Ernsthaftigkeit will man sich bei der "Peep!"-Neuauflage nicht umhängen. "Paula Lambert finde ich super, aber die macht eher modernen Sex-Unterricht. Das wollten wir nicht. Bei ‘Peep!’ gibt es keine Tipps, wie man am besten zusammen kommt oder Ähnliches", sagt Hagedorn.

Die Zusammenarbeit von Vice Media und RTLzwei mag vielleicht auf den ersten Blick ungewohnt daherkommen, überrascht bei genauerem Hinsehen aber kaum. Beides sind Marken für ein vergleichsweise junges Publikum und bei den "Vice Reports" sowie "Echtzeit" hat man auch schon zusammengearbeitet. Hagedorn war zudem auch eingebunden in die Serie "Berlyn", die vor einigen Jahren für den jungen Ableger RTLzwei You entstand. Die Producerin sieht viel Potenzial in der Zusammenarbeit mit RTLzwei. Beide Unternehmen hätten "Lust auf Innovation" und würden sich etwas trauen.

Und wie sieht es beim Sender aus? "RTLzwei hat eine großartige Senderhistorie mit vielen einzigartigen Format-Marken. Die Community erinnert sich natürlich auch an die vielen Kult-Marken der Vergangenheit. Darauf sind wir sehr stolz", sagt ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de, der auf Event-Programmierungen von "X-Factor - Das Unfassbare" und "Eis am Stiel" verweist. "Insofern sahen wir es fast schon als unsere Pflicht an, Peep! zum 25-jährigen Jubiläum ebenfalls mit einer Neuauflage zu feiern." Ob es weitergehen wird, entscheiden letztlich wohl die Quoten. Die Voraussetzungen aber sind gut: Direkt im Vorfeld zeigt RTLzwei "Love Island" und "Love Island - Aftersun: Der Talk danach". Und auch der Name "Peep!" könnte alleine aufgrund der bewegten Vergangenheit für so viel Buzz sorgen, dass einige Zuschauer dran bleiben, um sich die Neuauflage anzuschauen. Da braucht es nicht einmal eine Verona Pooth.

RTLzwei zeigt die Neuauflage von "Peep!" am Montag, den 31. August, ab 22 Uhr.