Die ARD bringt kurz vor der Verlängerung der "Tagesthemen" nach eigenen Angaben eine "Public-Value-Aktion" an den Start. Dabei handelt es sich um eine Werbekampagne für die neue Rubrik #mittendrin, in der es in der Nachrichtensendung künftig um regionale News oder Ereignisse geht. Die Landesrundfunkanstalten haben jetzt kurze Spots produziert, in denen Menschen zu Wort kommen, "deren Handeln für das gesamte Land bedeutsam ist" und aus deren Geschichten Nachrichten wurden.

Pro Spot berichten zwei bis drei Menschen, wer sie sind, was hinter ihrer Geschichte steckt und was sie damit möglicherweise in Gang gesetzt haben. Die Spots laufen ab sofort in allen Dritten Programmen, im Ersten, im Radio und sind auch auf den Social-Media-Kanälen der ARD zu sehen.

Schon seit Wochen ist die Regional-Rubrik #mittendrin Teil der Freitags-Ausgaben der "Tagesthemen", in der kommenden Woche wird sie auch auf die restlichen Ausgaben in der Woche ausgeweitet. Montags bis donnerstags gibt's dann 35 statt 30 Minuten Sendezeit. Los geht’s am 1. September. ARD-Vorsitzender Tom Buhrow sagt: "Als ARD gehört es zu unserem Auftrag, in allen Ecken Deutschlands unterwegs zu sein. Jetzt wenden sich auch die Tagesthemen noch stärker als bisher den Menschen in den Regionen zu. Unsere Reporter und Reporterinnen sind mittendrin und machen die persönlichen Geschichten und Erlebnisse zu Nachrichten."